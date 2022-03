ついにバージョン番号が3桁の大台に乗った「Google Chrome 100」安定板リリース

・関連記事

Googleが「Chromeは全てのブラウザより高速」と主張していたのでSafariやFirefoxと比べてみた - GIGAZINE



ついにChromebookでSteamのゲームがプレイできる「Steam for Chrome OS」が登場、気になるシステム要件は? - GIGAZINE



北朝鮮のハッカーグループがChromeのゼロデイ脆弱性「CVE-2022-0609」を悪用していたと判明 - GIGAZINE



Google Chromeのロゴが8年ぶりに変わる - GIGAZINE



Google Chrome 99安定版リリース、CSSの優先順位を分かりやすく指定できるカスケードレイヤーをサポート開始 - GIGAZINE

2022年03月30日 11時50分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1d_ts

You can read the machine translated English article here.