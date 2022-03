自分の寿命の長短を世界と比べて一発で理解できる「Population.io」を使ってみた

・関連記事

世界幸福度ランキングの2022年版が公開、コロナ禍で世界中の人々が「人に優しくする心」に目覚める - GIGAZINE



高齢化が進むインドやアメリカは日本の高齢者ケアをお手本にすべしと専門家 - GIGAZINE



生活習慣だけでなく「どこに住んでいるのか」が寿命に大きな影響を与えるとの研究結果 - GIGAZINE



電子タバコに切り替えると禁煙成功率が8倍に跳ね上がる - GIGAZINE



2022年03月26日 17時00分00秒 in ネットサービス, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.