サイバー攻撃を受けた重要インフラ事業者に当局への報告を義務づける法案が上院議会を通過

サイバー攻撃の脅威に対抗するための「サイバーセキュリティ報告書作成条項」がアメリカの上院議会を通過しました。この条項が成立すると、重要なインフラの所有者・運営者は大規模なサイバー攻撃を受けたり、ランサムウェア攻撃を受けて身代金の支払いを行ったりした場合に、当局に報告することが義務づけられます。 Majority Media | Homeland Security & Governmental Affairs Committee | Homeland Security & Governmental Affairs Committee https://www.hsgac.senate.gov/media/majority-media/senate-passes-peters-and-portman-landmark-provision-requiring-critical-infrastructure-to-report-cyber-attacks-as-part-of-funding-bill- Hacked US companies to face new reporting requirements | AP News https://apnews.com/article/russia-ukraine-technology-business-congress-gary-peters-c46e063220568b2beb56220ac60f6041 「サイバーセキュリティ報告書作成条項」は、国土安全保障・政府問題委員会のゲイリー・ピーターズ上院議員(民主党・ミシガン州選出)とロブ・ポートマン委員長(共和党・オハイオ州選出)により起草されたもので、政府資金法案の一部として上院を通過しました。

2022年03月13日

