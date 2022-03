人間がどれだけディープフェイクを見抜けるかどうかを調査するプロジェクト「Detect Fakes」とは？

こんな感じで、提示される映像や文章が本物か偽物かを見分けていきます。なお、偽物と本物の数は半々だとのこと。提示された物に見覚え・聞き覚えがあれば、中央の「I have seen/heard/read this before.」にチェックを入れて「Submit」をクリックすると、よりデータの細分化に貢献することができます。

この世に存在しない人物の リアルな顔写真を一瞬で生成 したり、人と見分けが付かないほど 超高精度な文章を作成 したり、AIのディープラーニングはこれまでにない技術を人間にもたらしています。しかし、この技術を悪用した偽の写真などが登場していることも事実。このような「 ディープフェイク 」を検出するために立ち上げられたプロジェクトが「 Detect Fakes 」です。 DeepFakes, Can You Spot Them? https://detectfakes.media.mit.edu/ Detect Fakesは、マサチューセッツ工科大学のメンバーにより立ち上げられた研究プロジェクトです。このプロジェクトは「ディープフェイクを見破る」ということについて、人間とAIの間にどれほど違いがあるのかに焦点が当てられています。

2022年03月13日 12時00分00秒 in サイエンス, Posted by log1p_kr

