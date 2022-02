人間の「アイデア」が枯れることはあるのか？

ノーベル賞を受賞するような偉大なひらめきから便利なタンスの整頓方法まで、人はさまざまアイデアを生み出し、それを生活に役立ててきました。そんなアイデアが尽きてしまうことがあるのかどうかや、どうすればアイデアがあふれるような社会が作れるのかについて、科学系ニュースサイト・Live Scienceが異なる分野で活躍する複数の専門家に質問した結果をまとめています。 Can humanity run out of ideas? | Live Science https://www.livescience.com/can-humanity-run-out-of-ideas 「人間が思いつくアイデアに限界はあるか」という質問に対する、アメリカ・オーガスタナ大学の哲学者であるデイビッド・オハラ教授の答えは「いいえ」です。この問いに取り組むにあたって、オハラ教授はまずアイデアを「世紀の大発見だけでなく、毎朝をより充実させる方法といった比較的単純なものも含めた『人間が理解できる物事の組み合わせ』」と定義しました。 その上でオハラ教授は、「例えば、囲碁の石の置き方の組み合わせは、宇宙にあるすべての原子の個数よりも膨大です。同様に、私たちの脳細胞の数は有限ですが、脳細胞の結合の組み合わせは無限に近いので、理論的には無限のアレンジが可能です。つまり、人類は文明が終わるまでにアイデアを使い果たすことはできないでしょう」と論じました。

