絵文字を小さい容量できれいに表示できるフォント「COLRv1」を追加したGoogle Chrome 98安定版リリース

・関連記事

Edgeに「Chromeのダウンロードを中止するように必死で促す新機能」が追加、実際の画面はこんな感じ - GIGAZINE



たった1文字のタイプミスで大量のChrome OSデバイスがログイン不可になってしまう - GIGAZINE



人間の目で見抜けないURL偽装がフィッシング詐欺に悪用される可能性、Firefoxでの対策はコレ - GIGAZINE



YouTubeで動画を見ながらスクロール不要でコメントも読めるChrome拡張機能「FloatFrame」レビュー - GIGAZINE



双方向にリアルタイムで通信可能なAPIなど多数のAPIが追加されたGoogle Chrome 97安定版リリース - GIGAZINE

2022年02月02日 11時00分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1d_ts

You can read the machine translated English article here.