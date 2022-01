双方向にリアルタイムで通信可能なAPIなど多数のAPIが追加されたGoogle Chrome 97安定版リリース

・関連記事

Edgeに「Chromeのダウンロードを中止するように必死で促す新機能」が追加、実際の画面はこんな感じ - GIGAZINE



ChromeでRSSフィード機能が有効に - GIGAZINE



たった1文字のタイプミスで大量のChrome OSデバイスがログイン不可になってしまう - GIGAZINE



人間の目で見抜けないURL偽装がフィッシング詐欺に悪用される可能性、Firefoxでの対策はコレ - GIGAZINE



Google Chrome 96安定版がリリースされて「戻る」「進む」の動作が高速化・ただしTwitterやDiscordの表示に問題が発生するというバグ報告も - GIGAZINE

2022年01月06日 12時40分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1d_ts

You can read the machine translated English article here.