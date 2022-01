2022年01月06日 12時30分 ネットサービス

Twitchを使った10億円超のマネーロンダリングで40人が逮捕される



2021年10月、ライブストリーミング配信プラットフォームのTwitchがハッキングを受け、120GB超ものデータを漏えいしました。このデータ漏えいから、Twitch上でマネーロンダリングが行われていることが明らかになっていたのですが、新たに「Twitchで1000万ドル(約11億6000万円)のマネーロンダリングに関与した40人が逮捕された」と報じられています。



Twitchは大規模ハッキングを受けたことで、Twitch全体のソースコードやTwitchが使用する独自のSDK、内部AWSサービスに関する情報、Amazon Game Studiosが開発していた未発表のSteam競合製品などさまざまな情報がリークされる事態となりました。Twitchのデータ漏えいについては、一部の専門家から「これまで見た中で最大のリークになる」という指摘があったほど。





流出したデータの中には「2019年以降にクリエイターに支払われた金銭に関する情報」も含まれており、ここからTwitchクリエイターがいくら稼いでいるのか?も明らかになっています。一方で、トルコでは1日の視聴者が40~50人しかいないにもかかわらず、1日最大1800ドル(約21万円)を稼いでいる配信者がいることが話題となり、ここからTwitch上でマネーロンダリングが行われていることが明らかになっていました。



Twitch上で行われていたマネーロンダリングは、同プラットフォーム内通貨の「ビッツ」を利用したもので、詳細は以下の記事を読めばわかります。



「Twitchでマネーロンダリングが行われている」とデータ大量流出事件から明らかに - GIGAZINE





そして2022年1月4日、トルコのデミロレン通信社(DHA)が「Twitch上でのマネーロンダリングに関与した40人が逮捕された」と報じています。



逮捕された40人の容疑者はマネーロンダリングに使用されたビッツを現金化し、クレジットカードで利用していた人物たち。DHAの報道によると、逮捕された容疑者の一部は未成年だそうですが、容疑者の何人が未成年かは明かされていません。



なお、DHAは逮捕された容疑者が有罪判決を受けた場合、どのような罪に問われるかは不明であるとのこと。また、今回逮捕された40人以外にも配信者にビッツを贈ったユーザーなどを含めると、約150人の関与が疑われているため、マネーロンダリングの関係者をすべて特定するにはまだまだ時間がかかる可能性があります。