2021年10月12日 11時25分 ネットサービス

Twitchのデータ大量流出事件が浮き彫りにした「配信者の稼ぎ」の実情とは?



2021年10月6日、Amazonが所有するゲーマー向けライブストリーミングプラットホームのTwitchからソースコードやユーザーの個人情報など120GB分のデータが流出したことが判明しました。流出したデータの中には「配信者に支払われた金額」も含まれていたことから、上位1%の配信者がTwitchが支払う金額の半分以上を占めているといった「配信者の稼ぎ」の実情が明らかになっています。



Twitch Streamer Earnings Increase for Top Gamers, Data From Hack Shows - WSJ

https://www.wsj.com/articles/twitch-streamer-earnings-increase-for-top-gamers-data-from-hack-shows-11633802185



Many top Twitch streamers don’t make minimum wage, and 3 new takeaways from the Twitch hack - The Washington Post

https://www.washingtonpost.com/video-games/2021/10/08/twitch-hack-leak-minimum-wage-pay-hasan/



Millionaire Twitch streamers react to their leaked earnings | Ars Technica

https://arstechnica.com/gaming/2021/10/millionaire-twitch-streamers-react-to-their-leaked-earnings/



現地時間2021年10月6日、海外掲示板サイトの4chan上にハッカーがTwitchから盗み出したとされる125GBのデータにアクセスできるTorrentファイルが投稿されました。この投稿にはコミット履歴を含むTwitch全体のソースコードやTwitchが使用する独自のSDKと内部AWSサービスに関する情報、Amazon Game Studiosが開発していた未発表のSteam競合製品などが含まれており、「これまで見た中で最大のリークになる」と評されるほど大量のデータが流出しました。



Twitchがハッキングを受けソースコード・支払い情報・個人情報など大量のデータを漏えいしたことを認める - GIGAZINE





この流出した一連のデータの中でも、「配信者に支払われた金銭に関する情報」が話題を呼んでいます。この情報はTwitchが配信者に支払ってきた金額の詳細で、さかのぼると「個々の配信者の稼ぎ」がわかるというもの。2021年7月のTwitch配信者の収益ランキングが以下で、1位のxQcOW氏は1カ月で75万2467ドル(約8530万円)を稼ぎ出していたことがわかります。





Twitchはこの情報に関してコメントを控えていますが、すでに複数の配信者がこの情報に記載された稼ぎが事実であると認めています。



この一件から報道各社が論じているのは、配信者の稼ぎに関する実情です。2021年1月から9月にかけてTwitchが配信者に支払った金額は総額8億8900万ドル(約1000億円)でしたが、「配信者トップ1万人」というカテゴリの中だけで見た場合でも、約60%に相当する5億2900万ドル(約600億円)を上位1%の配信者が占めていることがわかっています。





収益ごとの分布が以下。同期間で1000ドル(約11万円)を稼いだ配信者は上位5%で、大半の配信者の稼ぎは10~100ドル(約1100~1万1000円)であることがわかります。この実態について、アメリカ大手紙のThe Washington Postは「配信者トップ1万人の中でも25%は最低賃金も稼いでいない」と報じています。





以上のように配信者の中でもごくごくわずかなトップ層だけが大きな収益をあげていることが明らかになりましたが、Twitchから流出したデータだけではトップ層の配信者の稼ぎが過小評価されてしまうとも指摘されています。その理由は、上位の配信者はTwitchからの直接収入以外にもブランドコラボレーションやスポンサーシップ、マーチャンダイジングなどで稼ぎを得ているためで、人によってはTwitchからの支払いよりもこうしたスポンサーシップなどのほうが大きいとのこと。



今回の大規模情報流出についてはTwitchの「ユーザーの安全やデータセキュリティよりもスピードと収益を重視する」という社内慣行が原因にあると報じられており、Twitchの元社員と主張する人物が「Twitchは安全性に関してリップサービスを行う企業だ」「モデレーションに関する失敗が定期的に生じているにもかかわらず経営陣は非常にゆっくりした対応しか出さない」と非難したと報じられています。





Twitchは「そもそもクレジットカード番号はTwitchに保存されないので、今回の流出によってクレジットカード情報は漏えいしていません」「ログイン情報が流出したという兆候は今のところありません」と説明し、その他の影響については「現在調査中です」とコメント。配信者のセキュリティに関しては「ストリームキーをリセットしました」と発表しています。



Twitchのセキュリティに関する事態の最新情報 | Twitch Blog

https://blog.twitch.tv/ja-jp/2021/10/06/updates-on-the-twitch-security-incident/