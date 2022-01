2022年01月06日 13時00分 ハードウェア

Amazon「Fire TV」の累計販売台数が1億5000万台を突破、今後は車載端末にも注力



Amazonが、テレビやディスプレイに接続するだけでストリーミングコンテンツを楽しめる「Fire TV」の累計販売台数が1億5000万台を超えたことを発表しました。加えて、自動車向け「Fire TV」の開発を進めることも表明しています。



Fire TV is on the move in 2022. BMW to deliver premier Fire TV… | by Amazon Fire TV | Jan, 2022 | Amazon Fire TV

https://amazonfiretv.blog/fire-tv-is-on-the-move-in-2022-e3f8860bc6b9



Amazonによると、2021年第4四半期(10月~12月)に「Fire TV」の累計販売台数が1億5000万台に達したとのこと。また、2021年のブラックフライデーセールの期間中に最も売れたAmazon製品が「Fire TV Stick」であったことも明かしています。



さらに、Amazonは2021年第4四半期にFire TVを搭載した「ジープ ワゴニア」と「ジープ グランドワゴニア」が発売されたことを挙げつつ「自宅や外出先など、ユーザーがどこにいたとしても、現代のエンターテインメント体験を拡張するためにできることは他にもあります」と述べ、2022年にはフォードからFire TV搭載自動車が登場することを予告しました。



加えて、AmazonとBMWが共同開発中の車載スクリーンのイメージ写真も公開されました。このシアタースクリーンは後部座席に設置され、乗客が4Kのストリーミングムービーや音楽、ゲームを楽しめるとのことです。





なお、日本では「Fire TV Stick」が税込4980円、4Kコンテンツを楽しめる「Fire TV Stick 4K Max」が税込6980円、音声操作対応の「Fire TV Cube」が税込1万4980円で入手可能です。ただし、上述の「ジープ ワゴニア」と「ジープ グランドワゴニア」向けFire TVは、記事作成時点では日本未対応となっています。



