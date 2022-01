2022年01月06日 14時00分 ハードウェア

手首に装着するVR用トラッカー「VIVE Wrist Tracker」をHTCが発表



HTCが2022年1月5日に、同社のVRヘッドセット「Vive Focus 3」向けに開発された腕時計型のトラッカーである「VIVE Wrist Tracker」を発表しました。



VIVE Hardware and Software Update - VIVE Blog

https://blog.vive.com/us/2022/01/05/vive-hardware-software-update/



HTC is launching a VR wrist tracker for its Vive Focus 3 headset - The Verge

https://www.theverge.com/2022/1/5/22868507/htc-wrist-tracker-vive-focus-3-ces



HTCが2021年6月にリリースした「Vive Focus 3」は、PCやスマートフォンと接続しなくても単体でVRコンテンツが楽しめるスタンドアローン型のVRヘッドセットで、トラッキング機能を持つコントローラーが付属しています。





HTCが今回新たに発表したVive Focus 3用のWrist Trackerは、腕時計のように手首に装着して、手首から肘までの位置や角度をトラッキングするデバイス。Vive Focus 3のコントローラーと比べると85%コンパクトで、重さも約半分の63gです。





複数のボタンを備えていてVR画面にも映るVive Focus 3用コントローラーとは異なり、Wrist Trackerは画面には映らず主にユーザーの動作や姿勢を正確に捉えるために使用されます。そのため、バーチャル消火器を使った消火訓練のように、使用者が正しい姿勢をしているかどうかが重要なVRトレーニングなどといった用途も考えられるとのこと。





また、人体以外のオブジェクトに装着して使用することもできます。以下の画像をクリックすると、実際にWrist Trackerを銃の模型に取り付けて使っている様子をGIFアニメーション(16.8MB)で確認できます。





VIVE Wrist Trackerは2022年初頭にまずアメリカで発売される予定で、価格は129ドル(約1万5000円)。日本での展開については記事作成時点では不明です。