Google Chrome 86正式版リリース、ファイルシステムAPIの安定版が利用可能に

・関連記事

Google Chrome 85正式版リリース、ページの読み込み速度がさらに向上 - GIGAZINE



Google Chromeの複数の拡張機能で個人情報の窃取が行われていたことが判明、該当する拡張機能の総DL数は3300万回 - GIGAZINE



Google ChromeからGoogleのサイトにアクセスする時だけ送信される「x-client-data」とは? - GIGAZINE



GoogleがChromeウェブストアで拡張機能の有料配布を段階的に廃止へ - GIGAZINE



GoogleがChromeでリソースを多用する広告をブロックする方針 - GIGAZINE



2020年10月07日 12時42分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1d_ts

You can read the machine translated English article here.