【訃報】音楽家・作曲家の福間創さん死去、P-MODELなどで活躍

・関連記事

【訃報】映画音楽の大家エンニオ・モリコーネ氏死去、「ニュー・シネマ・パラダイス」「荒野の用心棒」など手がける - GIGAZINE



【訃報】偉大なギタリストのエドワード・ヴァン・ヘイレンさん、がんのため死去 - GIGAZINE



【訃報】「ベルセルク」作者の三浦建太郎さん死去 - GIGAZINE



2022年01月07日 15時33分00秒 in メモ, 動画, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.