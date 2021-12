Googleが「ワクチン未接種ならば解雇する」と従業員に通達中

Googleが従業員に対し、「会社の新型コロナウイルス感染症(COVID-19)ワクチンポリシーに従わない場合、給料をカットし、最終的に解雇する」という通達を従業員に送っていたことが、内部文書から明らかになりました。 Google employees to lose pay if don't comply with vaccination policy https://www.cnbc.com/2021/12/14/google-employees-to-lose-pay-if-dont-comply-with-vaccination-policy.html

2021年12月16日 11時16分00秒 in メモ, Posted by logq_fa

