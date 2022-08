Googleがオフィス勤務を再開した結果コロナ新規感染者が急増してしまう

・関連記事

Googleが「ワクチン未接種ならば解雇する」と従業員に通達中 - GIGAZINE



IBMが新型コロナワクチンの接種を従業員に義務化、未接種なら給料全額カットも - GIGAZINE



新型コロナワクチン未接種者は2022年4月から無給休暇入りさせるとIntelが決定 - GIGAZINE



新型コロナウイルス対策でGoogleが北米の全従業員に在宅勤務を要請 - GIGAZINE



2022年08月29日 14時00分00秒 in メモ, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.