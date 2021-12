JavaのLog4jライブラリで「Log4Shell」に加えて新たな脆弱性「CVE-2021-45046」が発覚、アップデートで対応可能

Javaのログ出力ライブラリであるLog4jで、任意のコードをリモート実行される深刻な脆弱(ぜいじゃく)性・CVE-2021-44228、通称「Log4Shell」が発見されました。Log4jを提供するApacheソフトウェア財団(ASF)は、さらに新たな脆弱性・ CVE-2021-45046 が発覚したと報告しており、Log4jをバージョン2.16.0以降にアップデートするように呼びかけています。 CVE - CVE-2021-45046 https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2021-45046 CVE-2021-45046- Red Hat Customer Portal https://access.redhat.com/security/cve/cve-2021-45046 Log4Shell Update: Second log4j Vulnerability Published (CVE-2021-44228 + CVE-2021-45046) | LunaSec https://www.lunasec.io/docs/blog/log4j-zero-day-update-on-cve-2021-45046/ Protection against CVE-2021-45046, the additional Log4j RCE vulnerability https://blog.cloudflare.com/protection-against-cve-2021-45046-the-additional-log4j-rce-vulnerability/ Log4jのバージョン2.0 beta9からバージョン2.14.1までで確認されているLog4Shellがどういう脆弱性なのかは以下の記事にまとめられています。 JavaのLog4jライブラリで発見された脆弱性「Log4Shell(CVE-2021-44228)」はなぜ世界中に大きな影響を与えるのか? - GIGAZINE

2021年12月16日 11時10分00秒 in ソフトウェア, ネットサービス, セキュリティ, Posted by log1i_yk

