Appleがワクチン未接種の従業員に毎日出社前のCOVID-19検査を要求する予定か



先進国では新型コロナウイルス感染症(COVID-19)ワクチンの接種率が向上したことを受け、企業が従業員をオフィスに戻す動きが進んでいます。そんな中、Appleは「COVID-19ワクチン未接種の従業員」に対し、オフィスに入る前に毎日COVID-19の検査を受けることを義務づける予定だと報じられています。



COVID-19ワクチン接種率の向上に伴い、多くのテクノロジー企業が従業員のオフィス勤務を認める方針を打ち出しています。Appleは従業員にワクチン接種を義務づけることはしていませんが、ワクチン接種状況を自己申告するように求めていることが報じられています。



Appleが従業員に新型コロナワクチン接種状況の「自己申告」を求める - GIGAZINE





海外メディアのBloombergが発表した新しいレポートによると、Appleは2021年11月1日から「ワクチン未接種の従業員はオフィスに入る前に毎日COVID-19検査を受ける」という検査プロトコルを導入する予定だとのこと。毎日の検査プロトコルはワクチン未接種だと報告した従業員だけでなく、ワクチン接種状況を申告しなかった従業員にも適用されるほか、ワクチン接種済みの従業員も1週間に1回検査を受ける必要があるとされています。



一方、オフィスではなくApple Storeで働く従業員に対しては、ワクチン未接種の場合は1週間に2回、ワクチン接種済みの場合は1週間に1回の検査を義務づける計画となっています。従業員はAppleのオフィスまたは小売店で迅速診断キットを受け取ることができ、専用のスマートフォンアプリを介して診断結果を報告する必要があるとのこと。1回のテストにかかる時間は15分だそうです。





以前の報道では、Appleは従業員に対してワクチン接種状況を9月24日までに申告するように求めていましたが、最新のレポートでは後ろにずれ込んで10月24日までの申告を呼びかけているとされています。



GoogleやFacebookなどはオフィス勤務を行う全従業員にワクチン接種を義務づけていますが、Appleはワクチン接種を義務づけることはしておらず、ワクチンに関するガイドラインは比較的緩いとされています。しかし、アメリカ政府は連邦政府職員や請負業者にワクチン接種を義務づけたほか、従業員100人以上の企業に対し、従業員のワクチン接種または週に1回の陰性証明書の提出を義務づける政策を発表しており、Appleのワクチン接種方針も変更を余儀なくされる可能性があるとのことです。



なお、Appleは2022年1月からオフィス勤務を再開する予定だとしていますが、リモートとオフィス勤務を組み合わせた勤務形態の導入には従業員から反発の声も上がっています。



