2021年10月08日 13時00分 メモ

IBMが新型コロナワクチンの接種を従業員に義務化、未接種なら給料全額カットも



IBMがアメリカの従業員に対して、2021年12月8日までに新型コロナウイルスのワクチンを完全接種することを義務付けました。医学的あるいは宗教的な理由がない限り、12月8日までに接種完了証明書を会社に提出できなかった従業員には給料の支払いが停止されるとのことです。



ジョー・バイデン大統領は2021年9月9日に、従業員100人以上からなる大企業や連邦行政機関の従業員・職員に新型コロナウイルスのワクチン接種完了証明書あるいは週1回の感染検査結果を提出することを義務化する計画を発表しました。



経済メディアのCNBCによれば、IBMは従業員に「連邦請負業者として、IBMはジョー・バイデン大統領のワクチン接種義務を順守することはビジネス上不可欠です。アメリカ法人であるIBM USの全従業員は2021年12月8日までにワクチン接種を完了する必要があります」と通達したとのこと。また、IBMの子会社であるRed Hatも従業員と請負業者に対して同様の通達を行っています。



by Jared Smith



アメリカでは、ワクチン接種を拒否する従業員を解雇する企業が登場しており、2021年9月30日にはユナイテッド航空がワクチン接種を拒否した従業員593人を解雇する手続きに入っています。



IBMの処分は解雇や停職までではありませんが、12月8日以降もワクチン接種完了証明書が提出できない場合、提出されるまで給料が支払われることはないとのこと。義務付けられるのはワクチン接種であり、感染検査結果の提出や新型コロナウイルスの感染歴証明は認められないそうですが、宗教的あるいは医学的な理由での免除は認められる、とIBMの広報担当者は述べています。