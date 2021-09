Appleが従業員に新型コロナワクチン接種状況の「自己申告」を求める

GoogleやFacebookなどの名だたるテクノロジー企業が、オフィスワークに戻る従業員に新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)のワクチン接種を義務付ける方針を打ち出しています。Appleはこれらの企業とは対照的に従業員へのワクチン接種を義務づけてはいなかいものの、この度アメリカの全ての従業員を対象に「ワクチン接種状況の報告」を求めていると報じられました。 Apple Asks All U.S. Employees to Report Covid Vaccination Status - Bloomberg https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-09-01/apple-asks-all-u-s-employees-to-report-vaccination-status

2021年09月02日 19時00分00秒 in Posted by log1p_kr

