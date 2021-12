2021年12月15日 11時55分 ソフトウェア

パスワード管理サービス「LastPass」が独立企業としてLogMeInから分離することが判明



2021年12月14日、PCの遠隔アクセスツールなどを提供するLogMeInから、PCやスマートフォン向けのパスワード管理サービス「LastPass」が独立企業として分離することが発表されました。LastPassはもともと小規模なスタートアップとして設立され、2015年にLogMeInによって買収された経緯があります。



LastPassはPCやスマートフォンからさまざまなサービスのパスワードを一括管理できるツールであり、詳しい使い方は以下の記事から読むことができます。なお、2021年3月からは無料版で利用できるデバイスのタイプが1種類に制限されています。



2008年にアメリカのバージニア州北部で創業されたLastPassは、もともと30人ほどの規模の小規模なスタートアップでしたが、2015年にPCのリモートアクセスツールなどを提供するLogMeInが1億2500万ドル(当時のレートで約150億円)で買収しました。



近年では、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のパンデミックに伴うリモートワークへの移行や生活様式の変化により、パンデミック前と比較してオンラインサービスやアプリのアカウント数が2倍に増加したとの調査結果もあるなど、パスワード管理サービスの需要が急増。LastPassは記事作成時点で、世界中で3000万人以上のユーザーと8万5000社以上の企業に利用されています。



そんな中、LastPassが独立した企業としてLogMeInから分離することが発表されました。LogMeInは声明の中で、LastPassは独立した企業となることで顧客エクスペリエンス・市場投入機能・エンジニアリングへの投資を増やし、パスワード管理・シングルサインオン・多要素認証といったパスワード管理サービスを有機的に成長させる計画だと述べています。LogMeInのビル・ワーグナーCEOは、「LastPassの大きなスケールや驚異的な成長、市場をリードするポジションとブランドは、独立した企業として新たな機会をつかむ上で最適な候補となります」と述べました。





海外メディアのThe Vergeは、近年のLastPassは2017年から2019年にかけて大幅な値上げを行ったり、無料版で利用できるデバイスのタイプを制限したりして批判されていると指摘。なお、LastPassは声明の中で、独立によるユーザーアカウントやデータの変更はないと述べているほか、広報担当者はThe Vergeに対して料金を値上げする計画はないと語ったとのことです。