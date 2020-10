パスワード管理の「オンライン同期」にちょっと不安を感じる人向け「LessPass」レビュー

◆スマートフォンのアプリとして使用 LessPassはiOSとAndroidでアプリとしても利用可能。アプリは以下のページからインストールすることができます。 LessPass on the App Store https://apps.apple.com/app/id1531215924 LessPass - Apps on Google Play https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lesspass.android&hl=en 使い方はどちらも同じなので、今回はiOSのアプリをインストールしてみます。上記URLにアクセスして「入手」をタップ。

2020年10月05日 11時00分00秒 in レビュー, ソフトウェア, ネットサービス, Posted by log1n_yi

