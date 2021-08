2021年08月13日 10時36分 ネットサービス

Redditの企業価値がついに1兆円を突破、700億円の資金調達や上場も計画



2021年8月12日、大手海外掲示板のRedditが、投資顧問のフィデリティ・マネジメント・アンド・リサーチ主導で最大7億ドル(約770億円)の資金調達を行うと発表。Redditは「企業価値は100億ドル(約1兆1000億円)を突破した」と報告しました。



Reddit Secures Funding to Continue Growth Plans – Upvoted

https://redditblog.com/2021/08/12/reddit-secures-funding-to-continue-growth-plans/





Reddit is valued at more than $10 billion in latest funding round. - The New York Times

https://www.nytimes.com/2021/08/12/technology/reddit-new-funding.html



Redditの2021年第2四半期決済報告から、同期における広告収入が前年同期比で192%増の1億ドル(約110億円)を突破したことが明らかになりました。広告収入の増加は機能への投資や多様化によるものと推定されており、同社の広告収入が1億ドルを越えたのは今回が初。また、今回の増収によりRedditの企業価値が100億ドルを突破したこと、加えて最大7億ドルの資金調達を目指し、投資家たちとの利害関係も深めていくこともアナウンスされました。





RedditはGoogleやFacebook、Twitterなどと同じく、広告収入を主な収入源としています。そのため、同社のスティーブ・ハフマンCEOは「私たちはFacebookとGoogleの影で育ち、収益獲得のために常に自分たちの手で戦わなければなりませんでした」と語ります。



しかし、ハフマンCEOは「Redditはより良くなっています」と述べます。Redditは2021年2月にフィデリティ・マネジメント・アンド・リサーチ主導で2億5000万ドル(約280億円)の資金調達を行ったばかり。2021年1月時点での1日当たりのアクティブユーザー数は約5200万人で、このタイミングで約700人であった従業員を倍増する計画も発表していました。





Redditは資金調達を行って機能を改善し、新規ユーザーがより簡単にRedditを使えるようにすることに焦点を当てているとのこと。また、広告システムを強化し、中小企業の広告掲出も狙っていくとのことです。ハフマンCEOは「新規ユーザーに最適なものを構築したいと考えています。最優先事項はRedditを素晴らしいものにすることです」「スケジュールは未定ながら、上場も計画しています」と述べました。