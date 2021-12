上から下までキャラメル尽くしな「明治 エッセル スーパーカップSweet’s キャラメルショコラタルト」試食レビュー

ケーキのようにぜいたくな味わいが楽しめる明治のアイス「明治 エッセル スーパーカップSweet’s」シリーズに、キャラメルソースやキャラメルアイスを積み重ねた新フレーバー「 明治 エッセル スーパーカップSweet’s キャラメルショコラタルト 」が、2021年12月13日(月)に登場します。上から下までキャラメル尽くしになっているこの商品を、実際に食べてみました。 甘くほろ苦い、濃厚な冬の味を贅沢に愉しめる4層構造のフローズンデザート「明治 エッセル スーパーカップSweet’s キャラメルショコラタルト」12月13日 新発売/全国 | 2021年 | プレスリリース・お知らせ | 株式会社 明治 - Meiji Co., Ltd. https://www.meiji.co.jp/corporate/pressrelease/2021/1129_01/index.html 「明治 エッセル スーパーカップSweet’s キャラメルショコラタルト」のパッケージはこんな感じ。

・関連記事

ガリガリ君だけど3種のベリー果汁で果実の優しく上品な甘みを楽しめる「大人なガリガリ君ミックスベリー」を食べてみた - GIGAZINE



ピラミッドの中にベリーソースやチョコムースがたっぷり詰まったドトール「ピラミッドケーキ ホワイトショコラ~2種のベリーソース~」を食べてみた - GIGAZINE



オレオ30%増量でねっとり甘いバニラクリームがサクサクのパイ生地に包まれた「三角チョコパイ クッキー&クリーム」を食べてみた - GIGAZINE



ハーゲンダッツから甘みたっぷりの蜜芋ソースに香ばしいクッキーでタルト風に仕上げた「蜜いものタルト」が登場したので食べてみた - GIGAZINE

2021年12月03日 11時45分00秒 in 試食, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.