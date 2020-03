香り高い紅茶アイスやプニプニのタピオカ入り黒糖ソースなど4層を重ねた「明治 エッセル スーパーカップSweet’s タピオカ紅茶ラテ」を食べてみた

ボリュームたっぷりのアイスの定番「明治 エッセルスーパーカップ」シリーズに、紅茶クッキー、ミルク風味アイス、タピオカ入り黒糖ソース、紅茶アイスの4つを層状に重ねた「 明治 エッセル スーパーカップSweet’s タピオカ紅茶ラテ 」が加わりました。層状構造によって味や食感の変化が楽しめる一品とのことなので、実際にその変化を味わってみました。 もちもち食感がおいしい“タピオカドリンク”をアイスで表現! 「明治 エッセル スーパーカップSweet’s タピオカ紅茶ラテ」 3月30日から新発売/全国 | 2020年 | プレスリリース | 株式会社 明治 - Meiji Co., Ltd. https://www.meiji.co.jp/corporate/pressrelease/2020/0319_01/index.html これが「明治 エッセル スーパーカップSweet’s タピオカ紅茶ラテ」のパッケージ。元となったタピオカ紅茶ラテそのものが描かれています。

2020年03月30日 11時45分00秒 in 試食, Posted by log1k_iy

