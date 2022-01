レアチーズケーキっぽい酸味が再現された「明治 エッセル スーパーカップ チーズ＆クッキー」を食べてみた

明治のアイス「エッセル」シリーズで初の「 チーズ&クッキー 」味が2022年1月10日(月)から登場しているということなので、買ってきて食べてみました。 エッセルシリーズ初のフレーバー!!レアチーズ風アイスとココアクッキーが相性抜群!「明治 エッセル スーパーカップ チーズ&クッキー」1月10日 新発売/全国 | 2021年 | プレスリリース・お知らせ | 株式会社 明治 - Meiji Co., Ltd. https://www.meiji.co.jp/corporate/pressrelease/2021/1227_01/index.html パッケージは爽やかさを感じさせる黄色をベースに青を重ねたチェック柄が用いられています。

2022年01月12日 22時00分00秒 in 試食, Posted by logc_nt

