「抹茶風」ではなく「本気の抹茶」でお茶の香ばしさすら感じる「明治 エッセルスーパーカップSweet’s 宇治抹茶ティラミス」試食レビュー

抹茶クッキー、マスカルポーネチーズアイス、抹茶ソース、抹茶アイスを4層重ねにし、抹茶原料は「宇治抹茶だけ」にこだわった「 明治 エッセルスーパーカップSweet's 宇治抹茶ティラミス 」が2021年3月29日から登場します。2種のアイスでとろりとした舌触りの抹茶ソースを挟み込んで「抹茶ティラミス」のとろけるような食感を表現したという、聞くだけで抹茶好き&スイーツ好きにはたまらない品を、一足先に食べてみました。 宇治抹茶を使用した、シリーズ初のフレーバーが登場!「明治 エッセルスーパーカップSweet's 宇治抹茶ティラミス」3月29日 新発売/全国 | 2021年 | プレスリリース・お知らせ | 株式会社 明治 - Meiji Co., Ltd. https://www.meiji.co.jp/corporate/pressrelease/2021/0322_01/ 「明治 エッセルスーパーカップSweet's 宇治抹茶ティラミス」のパッケージはこんな感じ。

2021年03月25日 11時45分00秒 in 試食, Posted by logq_fa

