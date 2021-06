とろけるような甘さの白桃と2種のアイスで4層構造のタルトを完全再現した「明治 エッセルスーパーカップSweet’s 白桃のタルト」試食レビュー

ねっちり白桃果肉入りソースとチーズクリーム風アイス、バニラアイス、クッキーを4層重ねにしたぜいたくなスイーツ「 明治 エッセルスーパーカップSweet’s 白桃のタルト 」が、2021年6月14日(月)から登場予定です。層状構造だからこそ味わえる風味と食感の変化を最後まで楽しめるとのことで、一足早く手に入れたこのアイスを実際に食べてみました。 明治 エッセルスーパーカップSweet’s 白桃のタルト | 株式会社 明治 - Meiji Co., Ltd. https://www.meiji.co.jp/corporate/pressrelease/2021/0607_01/index.html 「明治 エッセルスーパーカップSweet’s 白桃のタルト」のパッケージはこんな感じ。

2021年06月09日 11時45分00秒 in 試食, Posted by log1p_kr

