音速を越えるスピードで物体を射出する投石機を作った猛者が登場

・関連記事

机の上で中世の兵器「投石機」を再現して石を投げつける卓上投石キット - GIGAZINE



机の上から友人や同僚を狙い撃ちできる卓上設置型投石機キット - GIGAZINE



世界最強の威力を誇る携帯型コイルガンが市販される - GIGAZINE



銃器装備の犬型ロボットが登場、「来るべき時が来た」と海外紙 - GIGAZINE



DIYで超強力なレーザー砲を作り出す自称「マッドサイエンティスト」に密着したムービー - GIGAZINE



「空想の産物」だったレーザー兵器はいかにして現実的な兵器となったのか? - GIGAZINE



ナチスが開発したとウワサされている反重力兵器「Die Glocke」とは? - GIGAZINE



2021年12月02日 15時00分00秒 in 動画, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article here.