プロペラの回転で自転車を加速させる「電動ダクトファン入りバックパック」を自作したYouTuberが登場

・関連記事

「ジェットバイク!ハハハ!」と圧倒的なハイテンションになるぐらい危険な速度で火を噴く自転車「Jet Bicycle」 - GIGAZINE



数時間の充電で180km走行可能な電動自転車バッテリーを自作した男性が登場 - GIGAZINE



自転車のフレームをバネだけで作ってみたらどうなるのか? - GIGAZINE



自転車による最高時速チャレンジで世界最高記録「時速296km」をアメリカ人女性が樹立 - GIGAZINE



コンクリートと鉄筋で「実際に乗れる自転車」を作り上げてしまった猛者が現れる - GIGAZINE



ホンダのバイクを魔改造して無給油で4183km走行する世界記録が打ち立てられる、日本列島縦断を余裕でこなす驚異的記録 - GIGAZINE



「空飛ぶバスタブ」を自作した猛者が登場、「スーパーまでお買い物に行ってきた」ムービーを公開中 - GIGAZINE



大学生が手作りした電動レーシングカーが0-100km/h加速でわずか0.956秒のギネス世界新記録を樹立 - GIGAZINE



2024年02月05日 17時00分00秒 in ハードウェア, 乗り物, サイエンス, 動画, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article here.