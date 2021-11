週に1回午前中に「赤い光」を見るだけで視力が改善するという研究結果

「赤色の光を見る」という簡単な方法で高齢者の衰えた視力が改善するという研究結果が、2020年に ユニヴァーシティ・カレッジ・ロンドン(UCL) の研究チームによって 報告 されていました。この報告の後も研究は続いており、新たに「赤色の光」の出力や見るタイミングに関する研究報告が発表されています。 Weeklong improved colour contrasts sensitivity after single 670 nm exposures associated with enhanced mitochondrial function | Scientific Reports https://doi.org/10.1038/s41598-021-02311-1

2021年11月29日 11時23分00秒 in サイエンス, Posted by log1o_hf

