2021年11月29日 11時30分 映画

「スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム」で100種類以上のデザインのNFTをチケット購入者にプレゼント



ソニー・ピクチャーズと映画館チェーン・AMCシアターズが、「スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム」のチケットを事前購入した人に対してNFTをプレゼントするキャンペーンを行います。



キャンペーン内容は、「スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム」の初日のチケットを事前購入または予約したAMCスタブプレミア、AMCスタブAリスト、AMCインベスターコネクトのユーザーを対象としたもので、映画館でチケットをスキャンしたときにNFTコードが配信される形。コード配信は2021年12月22日に行われ、2022年3月1日まで引き換えが可能です。



NFTコードは8万6000件の数量限定で、100を越えるデザインが利用可能。チケットを払い戻したり使用しなかったり、あるいは映画館でスキャンを行わなかった場合は配信されないとのこと。



AMCシアターズのアダム・アーロン会長兼CEOは、「前例のないスパイダーマンのNFTは、チケットを購入した人への贈り物です。8万6000個限定なので、私からのアドバイスは、できるだけ早くチケットを購入することです」とのキャンペーンへの期待を語りました。