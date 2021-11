Amazon従業員が「1年で最も忙しい日」を狙い撃つストライキを計画中

by Bossi Amazonにとって1年で最も忙しい日になるという ブラックフライデー を狙い撃ったストライキ計画が進行中だと報じられました。この計画では、ブラックフライデー当日にEUやアメリカなどの十数カ所でデモ活動が行われる予定です。 #MakeAmazonPay | Make Amazon Pay https://makeamazonpay.com/ja/ Amazon workers plan global Black Friday protests for better wages, tax accountability https://techxplore.com/news/2021-11-amazon-workers-global-black-friday.html ブラックフライデーを狙い撃ちにしたストライキを計画しているのは、Amazonに対して労働環境改善などを求める労働者団体のMake Amazon Payです。Make Amazon Payは「コロナ禍にもかかわらずAmazonは1兆ドル(約115兆円)規模の企業となり、ジェフ・ベゾス取締役会長の個人資産は世界初の2000億ドル(約23兆円)を記録したものの、Amazonの倉庫労働者はエッセンシャル・ワーカー(生活に必要不可欠な労働者)として命を危険にさらしたにもかかわらずわずかな賃上げにとどまった」と主張。さらに「Amazonは納税義務を怠った上に二酸化炭素排出量増加に寄与している」と指摘し、従業員に対する公平な賃金、環境破壊に対する代償、そしてしかるべき税金を支払わせるためにブラックフライデー当日にストライキを計画しているとのこと。

・関連記事

Amazon初の労働組合を結成するための投票がスタート、一方でAmazonは「NOに投票するためのガイド」を作成 - GIGAZINE



Amazon製監視カメラによる録画がAmazon従業員によってチェックされていたことが判明 - GIGAZINE



Amazon倉庫での「深刻な負傷」の発生率は業界平均の2倍、自動化が進んだ倉庫で特に負傷率が高いとの指摘 - GIGAZINE



Amazonが契約労働者のSNSを監視してストライキを起こさないかチェックしていたと判明 - GIGAZINE



約65億円でAmazonが物流ドライバーのチップを「ピンハネ」していた一件について和解 - GIGAZINE



Amazonの労働者たちが1年で最大の商戦「ブラックフライデー」セールを前にスト敢行を宣言 - GIGAZINE



2021年11月25日 21時00分00秒 in ネットサービス, Posted by log1k_iy

You can read the machine translated English article here.