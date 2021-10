仕事中にゲームをプレイすることの驚くべきメリットとは？

一般的に「仕事の合間にゲームをする」ことは怠惰やサボりとみなされがちですが、近年では「 仕事中にネットサーフィンやSNSチェックをする人は職場への満足度が高くなる 」といった研究結果も出ていることから、気分転換として仕事中にゲームをすることはメリットをもたらす可能性があります。実際に「従業員は1日1時間、いつでも好きなタイミングで仕事中にゲームができる」という制度を導入した企業のCEOが、仕事中のゲームを許可したことで生み出されたメリットについて説明しています。 The unexpected benefits of playing video games at work | TechRadar https://www.techradar.com/news/the-unexpected-benefits-of-playing-video-games-at-work 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のパンデミックに伴い、多くの職場でリモートワークやビデオ会議が導入されるなど、長年にわたり継続されてきた職場環境に変化が生じています。一部の職場ではパンデミックの終息後もリモートワークを継続する動きがありますが、中には生産性の低下やコミュニケーション不足を理由にしてオフィス勤務に戻す職場もあります。 「お金を賭けて真剣にゲームをやりたい人」同士をマッチングさせるモバイルプラットフォームを運営するスタートアップ・ Stakester のトム・フェアリーCEOは、パンデミックは「企業文化の実験」のための豊かな土壌を生み出したと主張。企業は単純に以前の労働環境に後戻りするのではなく、前向きな企業文化の変化は推し進めていくべきだとしています。「私たちは人々が9時に業務を開始し、昼休みを取り、夕方に家に帰るような文化を作りたくありません。従業員を最大限に活用したいのであれば、これはナンセンスです」と述べるフェアリー氏は、パンデミックの最中にさまざまな試みを試したとのこと。

2021年10月19日 14時00分00秒 in メモ, ゲーム, Posted by log1h_ik

