メッシやフェルナンデス大統領を含むアルゼンチン国民のIDカード情報が盗み出される

Hacker steals government ID database for Argentina's entire population - The Record by Recorded Future https://therecord.media/hacker-steals-government-id-database-for-argentinas-entire-population/ 狙われたのは「Registro Nacional de las Personas(RENAPER)」と呼ばれるIDカードの情報を管理する内務省の機関。データは内務省以外の政府機関からも参照可能なデータベースに保存されており、政府が国民の個人情報を照会する際に利用されていました。

・関連記事

80億件以上もの「インターネットの利用ログ」を含んだデータベースが流出 - GIGAZINE



12億人分もの個人情報がオンラインのサーバー上に誰でもアクセス可能な状態で保管されていたことが判明 - GIGAZINE



Facebookのデータベースがオンラインで公開され4億人以上の個人情報が流出していたと判明 - GIGAZINE



2021年10月19日 14時36分00秒 in セキュリティ, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.