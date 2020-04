2020年04月04日 12時00分 メモ

新型コロナウイルス感染症の流行により服の「トップスだけ」が売れ行き好調になる事態が発生



新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染拡大を防ぐため、多くの企業が従業員のリモートワークや在宅勤務を許可する流れが世界的に起こっています。そんな中、大手小売店やアパレルショップで「服のトップスだけが売れ行き好調になる」という現象が発生していると報じられました。



人々が密集して新型コロナウイルスが広まりやすい環境を作らないため、アメリカでは多くの企業が従業員に対してリモートワークや在宅勤務を推奨しています。厳重な機密保持契約を従業員に課していることで知られるAppleも、従業員に対してリモートワークを要請すると同時に、一部の従業員が開発中のプロダクトを社外に持ち出すことを許可していると報じられるなど、新型コロナウイルスの流行が企業の文化にも変化を及ぼしています。



これまで通常のオフィスで勤務していた労働者たちの多くは、スーツやビジネスカジュアルといった衣服で仕事をしていました。しかし、自宅での勤務が許可されたことにより、他の労働者の目やドレスコードを気にする必要がなくなったため、人々はパジャマやスウェットなど着心地のいい服装で仕事をし始めているそうです。



その一方で、自宅勤務であってもTV会議やインターネットのビデオ通話を使った話し合いなど、時には他の従業員とカメラ越しに顔を合わせることもあります。この場合はさすがにパジャマでカメラに映るわけにはいかないため、「上半身だけフォーマルな服を着て、下半身はゆったりした服を選ぶ人」が増えているとのこと。





世界最大のスーパーマーケットチェーンのウォルマートで企業担当副社長を務めるダン・バートレット氏は、「私たちはトップスの売り上げ増加を見ていますが、ボトムスの売り上げは増加していません。従って、人々は明らかに上半身に焦点を当てています」とコメント。また、オンライン通販での売り上げが増加している傾向も見られるそうです。Zoomなどのオンライン会議ツールが一般的になった新しいライフスタイルに人々が適応するまで、この傾向は続くとバートレット氏は考えているとのこと。



アメリカでは多くの小売店やレストランが閉鎖していますが、食料品や医薬品も販売しているウォルマートは店舗・オンライン通販の両方で営業を続けています。ウォルマートは店舗内での新型コロナウイルスの感染を防ぐため、レジ内を徹底的に消毒し、レジに並ぶ買い物客の間隔を6フィート(約1.8メートル)以上に保つなどの対策を講じています。



新型コロナウイルスの影響が経済にも深刻なダメージを与えている中、ウォルマートは新型コロナウイルスの脅威が広がる状況下でも仕事を続ける従業員の「ハードワークと献身」に報いるため、総額5億5000万ドル(約590億円)規模のボーナスを支給すると発表。また、2020年5月末までに新しく15万人の労働者を、店舗やオンライン通販の配送センターで雇用する予定だとのことです。



大手衣料品チェーンを運営するGAPも、アスレタやオールド・ネイビーといった傘下のブランド全般で、トップスの売れ行きが好調だと報告しています。その一方で、ジョギングウェア、レギンス、スウェット、パジャマなどのゆったりした衣服の人気も急上昇しており、ボトムスを購入する人はスラックスを買わない傾向が強いとのこと。



他のファッションブランドもリモートワークの流行に合わせたトレンドの変化に着目しており、メンズファッションブランドのSuitsupplyはInstagramに上半身だけフォーマルで下半身はラフな服装の写真を投稿し、「家で仕事をすることは、服装に妥協することを意味しません。少なくとも上半身は、プロフェッショナルな見た目にしましょう」という文章を添えました。