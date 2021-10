2021年10月12日 19時00分 ハードウェア

「昼夜を問わず大音量でダンスを楽しむ中高年集団」を撃退するためのデバイスが登場



中国で「公園で騒音を発しながら踊る中高年集団」を撃退できるデバイスが登場し、話題となっています。



#男子用反广场舞神器让楼下音箱静音#,商... 来自澎湃新闻 - 微博

https://weibo.com/5044281310/KAxUGcTZB



'Anti-Square Dancing Device' Goes Viral on Chinese Social Media - What's on Weibo

https://www.whatsonweibo.com/anti-square-dancing-device-goes-viral-on-chinese-social-media/



China’s noisy ‘dancing grannies’ silenced by device that disables speakers | China | The Guardian

https://www.theguardian.com/world/2021/oct/08/chinas-noisy-dancing-grannies-silenced-by-device-that-disables-speakers



中国では中高年の女性が集まって公園や広場でダンスする広場舞(広場ダンス)が人気を集めています。この広場ダンスは早朝や深夜に行われる場合もあり、「大音量な音楽が周辺住民の迷惑であると認められた場合、広場ダンスグループに最大500元(約8800円)の罰金を科すことができる」とする条例が制定されるなど広場ダンスの騒音性が社会問題にまで発展しています。





しかし、中国のある若者はThe Guardianに対して「広場ダンスに参加している中高年は社会や環境を尊重していません。中高年世代は、中国全体で絶対的な声と社会的地位を持っています。私たち若者には、彼らに疑問を持つ資格はありません」と語り、広場ダンスの騒音を口頭注意することは難しいと指摘しています。



そんな中、中国のオンラインストア・淘宝網(タオバオ)に「広場ダンスを撃退」「広場ダンスのスピーカー妨害装置」「邪魔な人に別れを告げよう」といったキャッチコピーで宣伝された広場ダンス撃退デバイスが登場しました。





この広場ダンス撃退デバイスは約50m離れた場所に設置されたスピーカーを無効化できるとされており、約250元(約4400円)で販売されているこのこと。このデバイスは、長距離まで届く強力なリモコンで、これにより一部のスピーカーに干渉することができるのだそうです。





このデバイスの登場を受けて、中国版Twitterの微博(ウェイボー)には「広場ダンスグループに注意しても、逆に叱られるだけです。このデバイスこそが解決策です」といったデバイスの登場を歓迎する意見や、「スピーカーを無効化しても、広場ダンスグループはアコーディオンを持ち出してダンスを続けるでしょう」といった諦めの声が投稿されています。



なお、The Guardianによると全ての広場ダンスグループが騒音被害を起こしているわけではなく、中にはBluetoothイヤホンを使って「静かな広場ダンス」を楽しんでいるグループも存在するとのことです。