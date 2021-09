Raspberry Piを用いた安価で持ち運び可能な血液検査装置が開発される

血液検査はガンや糖尿病といった幅広い病気の診断に用いられています。この血液検査には専用の設備が必要で貧しい地域やインフラの整っていない地域では血液検査が難しいという問題がありますが、インドの開発者が新たにどんな場所にも持ち運べる安価な血液検査装置を開発しました。 Development of an Optical Detection based Universal Biochemical Blood Analysis Platform | IEEE Journals & Magazine | IEEE Xplore https://ieeexplore.ieee.org/document/9524612

2021年09月18日 19時00分00秒 in ハードウェア, サイエンス, Posted by log1o_hf

