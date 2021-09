海老フライを段重ねにしてハンバーガーに力技で挟み込んだファーストキッチン「クラシック海老フライバーガー」試食レビュー

・関連記事

エビフライ食べ放題&ステーキ食べ放題を雪の中、北近江で挑戦してみた - GIGAZINE



年越しそばをエビたっぷりにしてみたらこんな感じになりました - GIGAZINE



オリーブオイルでフライした外はザックザク&中はジュワッなフライドチキンを楽しめる「bb.q OLIVE CHICKEN Cafe」に行ってみた - GIGAZINE



油を一切使わず熱風で揚げ物を作る「ノンフライヤー」でいろいろ作ってみました - GIGAZINE



3000円以下で揚げ物三昧を実現するTWINBIRDの電気フライヤーを使ってみた - GIGAZINE

2021年09月16日 22時00分00秒 in 試食, Posted by logq_fa

You can read the machine translated English article here.