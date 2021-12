きのこのうまみを濃厚チーズが包み込むファーストキッチン「3種チーズと4種きのこの濃厚クラシックチーズバーガー」試食レビュー

・関連記事

真っ黒な皮にシビ辛ミンチ&チーズがたっぷり包まれたファミマの「麻辣チーズ肉まん」を食べてみた - GIGAZINE



鶏白湯スープに柔らか鶏肉がゴロッと入って鶏のうまみがギュッと凝縮されたなか卯「鶏白湯うどん」を食べてみた - GIGAZINE



アンチョビ&オリーブで大人な雰囲気のザクザク食感スナック「ジャガレット」試食レビュー - GIGAZINE



豚・牛・鶏・シーフードを特別感のある素材と共に楽しめるドミノ・ピザ「クリスマス贅沢クワトロ」試食レビュー - GIGAZINE



ギトギト&テカテカな背脂とピリ辛ブタキムがワシワシ太麺にからむ「スーパーカップ大盛り 背徳感MAX ブタキム油そば」試食レビュー - GIGAZINE



グラコロと「コク旨」粗挽き肉のボロネーゼがベストマッチなマクドナルドの「コク旨アンガスビーフボロネーゼグラコロ」を食べてみた - GIGAZINE

2021年12月09日 22時00分00秒 in 試食, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.