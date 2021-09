喫煙は新型コロナウイルス感染症にどのような影響をもたらすのか？

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)と喫煙の関係にはパラドックスが存在し、「 喫煙がCOVID-19を重病化させる 」可能性を示す研究結果がある一方で、喫煙者の方が非喫煙者に比べてCOVID-19の症例数が少ないという研究結果も 報告されています 。広島大学放射線生物学研究所の准教授である谷本圭司氏らは、なぜこのようなパラドックスが起こるのかを調査した実験結果を発表しています。 Drugs that mimic effects of cigarette smoke reduce SARS-CoV-2's ability to enter cells https://medicalxpress.com/news/2021-09-drugs-mimic-effects-cigarette-sars-cov-.html 【研究成果】胃潰瘍治療薬やタバコの煙から抽出した物質に意外な効果~新型コロナウイルスのヒト細胞への感染を抑制~ | 広島大学 https://www.hiroshima-u.ac.jp/rbm/news/66158 タバコに含まれる 多環芳香族炭化水素 (PAHs)と呼ばれる物質は、 芳香族炭化水素受容体 (AhR)と呼ばれる受容体と結合し、AhRを活性化させることで知られています。哺乳動物細胞内にある受容体の一種であるAhRは細胞の表面および内部に存在しており、 転写因子 として、特定遺伝子の発現を増加または減少させることができます。 一方、新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)は、人間の細胞に存在する受容体 ACE2 と結合することで感染します。このことから研究チームは、PAHsがAhRを活性化させることで、ACE2の遺伝子発現量が変化するのかどうかを調査しました。 研究チームはまず、さまざまな細胞株おけるACE2の遺伝子発現レベルを調査し、口腔(こうくう)、肺、肝臓に由来する細胞が最も高いACE2発現を示すことを突き止めました。 これを踏まえ、研究チームは高レベルでACE2発現があった細胞を、さまざまな用量のタバコ煙抽出物(CSE)に24時間さらしました。この結果、肺と肝臓の細胞において、CSEへの暴露が大きいほどACE2の発現が抑制されるという、濃度依存的な反応が観察されたとのこと。ただし、口腔については濃度依存的なACE2発現の抑制は見られなかったそうです。

2021年09月14日 08時00分00秒 in サイエンス, Posted by logq_fa

