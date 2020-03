2020年03月30日 13時20分 メモ

「喫煙は新型コロナウイルス感染症の重病化と関係している」という複数の研究結果、「生き延びたいなら100%禁煙しろ」と主張する専門家も



タバコは肺がんを始めとするさまざまながんや、脳卒中・心疾患などを引き起こすことが知られています。しかし、喫煙者の新型コロナウイルス感染症(COVID-19)は重症化しやすいという研究結果が多数報じられており、「喫煙者ならば今すぐ禁煙しろ」という保健機関も現れています。



Smokers who want to survive coronavirus should “100 percent” quit, experts say

https://www.inverse.com/mind-body/smokers-who-want-to-survive-coronavirus-should-100-percent-quit-experts-say



COVID-19が重病化するかどうかには、年齢や持病が大きく関係しているという研究結果がすでに知られています。



新型コロナウイルスの致死率は2.3%で80%以上は軽度症状、ただし致死率は年齢で大きく差が出る - GIGAZINE





さらに、「喫煙が喫煙がCOVID-19重病化リスクに関係している」という研究結果が多数報告されています。2020年2月28日、広州市呼吸衛生研究所の研究チームは、中国のCOVID-19患者1099人に関する詳細な分析結果を(PDFファイル)発表しました。



同チームは患者の「Smoking history(喫煙歴)」についても調べており、以下が当該箇所。Never smoked(非喫煙者)、Former smoker(喫煙経験あり)、Current smoker(喫煙者)のそれぞれについて病状を評価しています。数値は左から順にAll Patients(患者数)、Disease Sevenity:Nonsevere(非重症患者数) 、Severe(重症患者数)となっており、括弧内の数値はそれぞれの項目について全体から見た割合を示しています。





この結果を換算すると、非喫煙者927人のうち、非重症者は793人(約86%)、重症者は134人(約14%)。喫煙経験がある患者21人のうち、非重症者は12人(約57%)、重症者は9人(約43%)。喫煙者137人のうち、非重症者は108人(約79%)、重症者は29人(約21%)となっています。いずれも喫煙経験があるとCOVID-19が重症化する可能性が高いことを示しています。



また、中国武漢市の武漢中央病院の研究チームは2月28日、「喫煙者はCOVID-19が重病化するリスクが14倍も高い」という研究結果を発表。ただし、この研究は被験者が72人という小規模調査となっています。





同様の報告をヨーロッパ疾病予防管理センター(ECDC)も行っています。ECDCはVulnerable groups(COVID-19に対して 脆弱 ( ぜいじゃく ) な層)の項目で、「持病を持つ高齢者だけでなく、喫煙者も脆弱である可能性がある」と言及。喫煙がCOVID-19の重病化に関係しているという見方を示しています。



「なぜ喫煙とCOVID-19の重病化が関係しているのか」という疑問について、電子タバコと 喘息 ( ぜんそく ) の関連性を研究するデューク大学のSven Eric Jordt教授は、「肺表面にある線毛は、肺内の粘液や汚れ、ウイルス、バクテリア、有毒粒子などを排出する働きを持っていますが、喫煙は線毛を損傷させます」と説明。一方、ECDCは「喫煙は、新型コロナウイルスがヒト細胞に感染する際に利用するアンジオテンシン変換酵素(ACE)を活性化させる可能性がある」と発表しています。



いずれの研究結果も、「喫煙はCOVID-19を重症化させる」という点では一致しています。肺と救急医療に関する専門家であるジョンズホプキンス財団のPanagis Galiatsatos氏は「新型コロナウイルスパンデミックに備えるならば、100%禁煙すべき」と主張。イギリス心臓病財団も新型コロナウイルスに関するQ&Aの中で、「喫煙しているならば今日から禁煙しましょう」と記しています。