2025年08月25日 12時30分 サイエンス

コーヒーやお茶に含まれる「カフェイン」が抗生物質の効果を弱めてしまう可能性があると判明



抗生物質は体内の細菌を殺したり増殖を抑えたりするための薬であり、さまざまな感染症の治療に効果を発揮します。新たな研究では、コーヒーやお茶に含まれているカフェインが、一部の抗生物質の効果を弱めてしまう可能性があることがわかりました。



Systematic screen uncovers regulator contributions to chemical cues in Escherichia coli | PLOS Biology

https://journals.plos.org/plosbiology/article?id=10.1371/journal.pbio.3003260





Study finds caffeine can weaken effectiveness of certain antibiotics | University of Tübingen

https://uni-tuebingen.de/en/university/news-and-publications/press-releases/press-releases/article/study-finds-caffeine-can-weaken-effectiveness-of-certain-antibiotics/



Mixing Coffee And Antibiotics Could Be a Bad Idea, Study Shows : ScienceAlert

https://www.sciencealert.com/mixing-coffee-and-antibiotics-could-be-a-bad-idea-study-shows



近年は抗生物質などの薬に強い耐性を持つ薬剤耐性菌が大きな問題となっていますが、こうした強力な薬剤耐性を持っていない細菌でも、遺伝子の働きや周辺環境への反応により、低レベルの薬剤耐性を持っているとのこと。これまでの研究でも、主要な病原菌である大腸菌などの細菌が環境に対して適応し、生存可能性を高めていることがわかっています。



カフェインをはじめとする食品に含まれる化学物質も、細菌が持っている低レベルの薬剤耐性に影響を及ぼす可能性があります。そこで、ドイツのテュービンゲン大学で分子生物学の准教授を務めるアナ・リタ・ブロチャド博士らの研究チームは、さまざまな化学物質が大腸菌に与える変化について研究しました。





今回の研究では、抗生物質や処方薬、食品などに含まれる94種類の化学物質が、大腸菌の主要な遺伝子調節因子と輸送タンパク質の発現に及ぼす影響が調べられました。輸送タンパク質は、細菌の細胞膜にある細孔やポンプとして機能し、細胞内への物質の出入りを制御します。





