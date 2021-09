2021年09月08日 12時30分 ネットサービス

Microsoftが自分好みにパーソナライズ可能なニュースフィード「Microsoft Start」を発表、PCとモバイル間の同期も



Microsoftが現地時間の2021年9月7日、オンライン上のさまざまなニュースをまとめて管理できる新サービス「Microsoft Start」を発表しました。Microsoft Startは「パーソナライズされたニュースフィードおよび情報コンテンツのコレクション」となっているのことで、自分の興味関心に合わせてフィードの内容を調節できるほか、PCとモバイル間の同期も可能だとのことです。



https://blogs.windows.com/windowsexperience/2021/09/07/the-content-you-care-about-simplified-and-reinvented-introducing-microsoft-start/



https://www.theverge.com/2021/9/7/22660483/microsoft-start-news-feed-windows-11-features



Microsoftが調査会社のForresterに委託して行った調査によると、人々は平均して1日7時間をオンラインで過ごし、6つの異なるフィードを定期的に使用しているとのこと。しかし、さまざまなフィードを行き来して最新ニュースをチェックしたり、PCとモバイルを切り替えたりするのは手間と時間がかかります。そこでMicrosoftは、信頼できるメディアからのニュースを1カ所に集め、PCとモバイルの両方で利用可能なニュースフィードとして「Microsoft Start」を導入したとのこと。



Microsoft Startはさまざまなメディアからのニュースを取得し、興味関心に合わせてタイムリーに更新するフィードであり、PCとモバイルアプリの両方で利用可能。PCでは、EdgeまたはChromeで独立したウェブサイトとして利用できるとのことで、早速ウェブサイト(https://www.microsoftstart.com/)にアクセスしてみます。すると、新型コロナウイルスや台風情報といった時事ニュースや天気予報、為替相場、スポーツ、エンタメなど多様なニュースが一覧で表示されました。





画面左上を見ると、しっかりと「Microsoft Start」のロゴが表示されていましたが、URLは「www.msn.com」となっており、Microsoftが運営するポータルサイト・MSNを引き継いだものであることがわかります。Microsoftは、「Microsoft Startは、MSNやMicrosoft Newsなどのオンラインおよびモバイル向け消費者サービスといった、Microsoftの遺産の上に構築されています」と述べており、Microsoft StartはAIや機械学習を用いて従来のニュースフィードを進化させたものと言えそうです。





Microsoft Startは1000を超える世界各地のメディアからコンテンツをキュレーションし、ユーザーが使えば使うほど表示されるニュースのパーソナライズが洗練されていくとのこと。たとえば、ニュースにカーソルを合わせると表示されるメニューアイコンをクリックすると……





「このような記事を増やす」「このような記事を減らす」といった記事の好みを反映できるほか、特定のメディアからの記事を非表示にするといった操作が可能。また、「パーソナライズ設定」をクリックすると……





好みのトピックを選択してニュースフィードへの表示を増やしたり、フォロー中のトピックを削除したりできます。





「エンタメ」





「スポーツ」





「マネー」「ライフスタイル」





「都道府県ニュース」など、多種多様なトピックを選択可能です。





また、Windowsのタスクバーに表示される天気アイコンをクリックするとニュースが表示されますが、このニュースをクリックすることでもMicrosoft Startに遷移します。





Microsoft Startはモバイルアプリとしても使用でき、iOS版とAndroid版がそれぞれ登場しています。





PCとモバイルアプリの両方でMicrosoftアカウントにサインインすれば、PCとモバイルアプリの設定が同期されてデバイス間の行き来がスムーズになります。





なお、新たに発表されたMicrosoft Startについては、Microsoftが2005年に立ちあげたポータルサイト「Start.com」をリブートしたものだとの指摘も上がっています。