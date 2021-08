2021年08月26日 10時17分 モバイル

iPhone 13ではマスクを着用したまま顔認証のFace IDが使えるようになる可能性



新型コロナウイルスのパンデミックに際して当たり前となったマスクの着用ですが、AppleのFace IDをはじめとした顔認証機能とは相性が悪く、いちいちマスクを外すなどしなければならず面倒なもの。しかし、Appleはマスク着用時でもFace IDを用いた顔認証が可能になるように、次期iPhoneの「iPhone 13」に新しいFace ID用のハードウェアを搭載しようとテストしている、とテクノロジーメディアのFrontPageTech.comが報じています。



FrontPageTech.comが情報筋から独自に入手した情報によると、Appleは社内でのテスト目的のために、「iPhone 13のFace IDコンポーネントが搭載されたiPhone 12向けのケース」を開発しているとのこと。ケースはiPhone 12にピッタリフィットし、端末上部にFace IDコンポーネントがくるようなデザインになっているとのこと。そして、このコンポーネントを用いることで、マスクを着用したままでもFace IDの認証が可能になるそうです。





この専用ケースに配置されたFace IDコンポーネントはiPhone 12のFace IDコンポーネントよりも狭く、写真撮影用のカメラがスピーカーの右側から左側に移動しているのが特徴です。これらの特徴について「従来のiPhone用のFace IDコンポーネントとは違う、つまり次期iPhone用のFace IDコンポーネントであると推測できます」とFrontPageTech.comは記しています。



FrontPageTech.comはケースの写真を入手したそうですが、端末の識別マークが見つかったため「情報提供者を保護するために写真の公開を取りやめました」と記しています。そのため、以下の画像は「iPhone 13のFace IDコンポーネントが搭載されたiPhone 12向けのケース」の実物を基に作成したイメージCG画像です。





「iPhone 13のFace IDコンポーネントが搭載されたiPhone 12向けのケース」のテスト時、Apple社内では従業員にマスクとメガネの着用を求めるそうです。マスクを着けたり外したり、マスクを着用したままメガネを着けたり外したり、さらには屋内や屋外でもテストを実施するそうで、「かなり徹底的にテストが行われる」とFrontPageTech.comは報じています。他にも、テストにおいてApple社員はマスクを着用していない状態でFace IDの設定を行うように求められるそうです。加えて、マスクを着用しているとメガネが曇ることがありますが、この状態でもFace IDで正しく顔認証ができるように、テスト時にはわざとメガネを曇らせることもある模様。



Appleは2020年4月にマスクを着用したままでもiPhoneのロックが解除できるようにする機能をリリースしました。しかし、この機能はApple Watchを着用している必要があり、「Face IDで顔認証する」というよりは「Face IDをスルーしてロックを解除する」といったものでした。そのため、この機能をオンにしていると机の上に置いておいたiPhoneのロックを勝手に解除されるなどの心配があり、リリース後にセキュリティ上の懸念が叫ばれました。



しかし、今回報じられた機能は正真正銘「マスクを着用したままFace IDが使えるようになる機能」であるため、セキュリティを担保しながら従来通りにFace IDが使えるようになります。



FrontPageTech.comの情報筋はテストが最近行われたばかりであるため、マスクを着用したままFace IDが使えるようになる機能がiPhone 13の登場と共に利用できるかについては確信を持っていない模様。ただし、テストに使用されたコンポーネントがiPhone 13用のFace IDコンポーネントであることには確信を持っているそうです。



なお、情報筋はあくまでもテストに参加しただけの社員であったため、新しいFace IDコンポーネントの技術的な詳細は把握していないとのことです。