評価額3500億円でビットコインインフラ企業「Blockstream」が資金調達に成功したと発表、ユニコーン企業の仲間入りへ

・関連記事

人工衛星を使って世界中のどこからでもビットコインが利用できる「Blockstream Satellite」 - GIGAZINE



「ブロックチェーン」を2分で理解できるムービー - GIGAZINE



仮想通貨「Bitcoin」とは一体何か、どういう仕組みかが一発で分かるまとめ - GIGAZINE



「ビットコインを法定通貨にする法案」がエルサルバドルで可決、地熱を利用したマイニング計画も - GIGAZINE



暗号資産のマイニング企業がかかえるさまざまな問題とは? - GIGAZINE

2021年08月26日 09時00分00秒 in メモ, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.