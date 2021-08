2021年08月16日 12時30分 ネットサービス

Twitterが猛烈な反発を食らったUIデザイン変更の一部を修正、紛らわしいフォローボタンはそのまま



TwitterがフォントやUIデザインの一部を大々的にアップデートしたところ、その内容が紛らわしかったり使用時に支障をきたしたりするということで、ユーザーから不満が噴出していました。UIデザイン変更に関する問題の一部を修正したとTwitterは発表していますが、依然として一部の問題はそのまま放置されています。



Twitter to update 'follow' button redesign after lots of confusion and unfollows

https://mashable.com/article/twitter-follow-button-redesign



Twitter is changing the contrast of buttons again after complaints of eye strain - The Verge

https://www.theverge.com/2021/8/13/22623717/twitter-buttons-contrast-design-changes-eye-strain



2021年8月12日、TwitterはフォントとUIデザインの一部を変更しました。フォントは「Chirp」という新フォントに変更されており、アップデートは一部のユーザーから順次更新されることに。





さらに、UI上で使用されている色のコントラストを高め、Twitterのブランドカラーである青色の使用率を大幅に下げるというデザイン面での変更も実施されています。この変更はユーザーが投稿する写真やムービーにより注目を集めるための変更であるとTwitterのデザインを司る「Twitter Design」というアカウントが説明しています。





UIデザインの変更によりフォローボタンのデザインも変更されており、これまでは「フォローしているアイコンは色つきで表示され、フォローしていないアイコンは背景色と同色で表示」されていたところが、「フォローしているアイコンは背景色と同色で表示され、フォローしていないアイコンは色つきで表示」されるようになりました。アイコンの色味が逆転してしまったため、ユーザーからは「間違えてフォロー外してしまった」や「間違えてフォローしてしまった」といった報告が相次ぎ、海外でも「フォローボタンの色味が逆転してしまい、ユーザーを無意味に混乱させる事態になっている」とTwitterを批判する声が挙がっていました。





日本でもTwitterのデザイン変更は大きな話題となっており、8月12日のTwitterトレンドには「TwitterのUI」「フォロー中」「フォローボタン」などのUIデザイン変更に関するツイートが複数入ることとなっています。





フォントの変更についてはこれまで使用されてきたHelveticaというフォントよりも、Chirpの方が読みにくいという指摘が相次いでいます。また、UIデザインのコントラストを高めたことは、視力の低い人にとっては有益ですが、一部のユーザーからは眼精疲労や片頭痛の症状が報告されています。そのため、Twitterの今回のデザイン変更については「アクセシビリティを考慮に入れていない」という批判も行われていました。





デザイン研究者のAlex Haagaard氏はiPhone in Canada Blogに対して、「研究と概念化の段階で、障がい者コミュニティをコンサルタントとして高いレベルで関与させておくと、デザイナーがテストしているところで根本的な問題がないかをチェックできます」と語り、Twitterには障がい者目線でのデザイン改良が必要であると訴えています。



なお、Twitterのアクセシビリティ関連アカウントである「Twitter Accessibility」は、「デザイン変更についてフィードバックを送ってくださりありがとうございます。我々はフィードバックをチェックしています。表示に関するバグが確認できた場合、そのスクリーンショットを撮影して我々に送ってください。これは問題のトラブルシューティングに役立ちます。また、フォントが原因で眼精疲労や頭痛/片頭痛が起きた場合は、もう一度チェックインしてください」とツイートし、報告されている問題に対応する所存であることを示していました。





その後、Twitter Accessibilityは「新しいUIデザインは感覚が敏感な人々から不快というフィードバックを受けたため、すべてのボタンのコントラストを変更し、より見やすくしました。Windowsユーザー向けのChirpフォントに関する問題も特定しており、積極的に修正に取り組んでいます。しばらくお待ちいただきますようお願いいたします」ツイートし、一部のボタンでコントラストの調整を行ったことと、フォントの問題について確認中であることを明かしました。





ただし、最も多くの批判が集まったフォローボタンのデザイン変更については記事作成時点では一切修正が加えられていません。