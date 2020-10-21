Twitterがリツイートよりも引用ツイートを優先表示するように仕様を一時変更
Twitterが2020年アメリカ合衆国大統領選挙に関する情報共有の整合性を保ち、誤解を招くような情報の拡散を防ぐためのアプローチとして、一時的にリツイートよりも引用ツイートを優先して表示するというアップデートを行いました。
Twitter Supportさん (@TwitterSupport) / Twitter
https://twitter.com/TwitterSupport
Twitterが公式のサポートアカウントで「2020年アメリカ大統領選挙に関するコミュニケーションの整合性を保ち、ツイートする前により多くの文脈をもたらし、思慮深い考察を促すような新しい重要なアップデートを発表します」とツイート。
As we continue to protect the integrity of #Election2020 conversation on Twitter, we're announcing new, significant updates today that will bring more context and encourage thoughtful consideration before Tweeting.— Twitter Support (@TwitterSupport) October 9, 2020
このアップデートのひとつとして、一時的にリツイートよりも引用ツイートを優先するという施策が取られています。引用ツイートは、これまで「コメント付きリツイート」、いわゆる引用リツイートとして扱われてきたものです。
One of these updates is temporarily prompting Quote Tweets instead of Retweets.— Twitter Support (@TwitterSupport) October 20, 2020
We heard your overall feedback and understand that some of you, like artists who share their work on Twitter, value Retweets. You can still Retweet by not adding anything into the QT composer. (2/2)
なお、Twitterは「ユーザー全体からのフィードバックを聞き、Twitter上で何らかの作品を共有するアーティストのように、リツイートを大切にしているユーザーがいることを理解しています。そういったユーザーは、リツイート時にテキストを追加しなければ通常のリツイートが可能です」とツイートし、通常のリツイートも可能であることをアピールしています。
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