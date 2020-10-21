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Twitterがリツイートよりも引用ツイートを優先表示するように仕様を一時変更


Twitterが2020年アメリカ合衆国大統領選挙に関する情報共有の整合性を保ち、誤解を招くような情報の拡散を防ぐためのアプローチとして、一時的にリツイートよりも引用ツイートを優先して表示するというアップデートを行いました。

Twitter Supportさん (@TwitterSupport) / Twitter
https://twitter.com/TwitterSupport

Twitterが公式のサポートアカウントで「2020年アメリカ大統領選挙に関するコミュニケーションの整合性を保ち、ツイートする前により多くの文脈をもたらし、思慮深い考察を促すような新しい重要なアップデートを発表します」とツイート。


このアップデートのひとつとして、一時的にリツイートよりも引用ツイートを優先するという施策が取られています。引用ツイートは、これまで「コメント付きリツイート」、いわゆる引用リツイートとして扱われてきたものです。


なお、Twitterは「ユーザー全体からのフィードバックを聞き、Twitter上で何らかの作品を共有するアーティストのように、リツイートを大切にしているユーザーがいることを理解しています。そういったユーザーは、リツイート時にテキストを追加しなければ通常のリツイートが可能です」とツイートし、通常のリツイートも可能であることをアピールしています。

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in ネットサービス, Posted by logu_ii

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