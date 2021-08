Google Playから「寄付ページへのリンク」が含まれるアプリが削除される

アプリ開発者の SyntaxBlitz 氏が開発した言語学習アプリ「 Language Transfer 」が、「アプリ内から製作者への寄付ページにアクセスできる」として、一時Google Playから削除されました。SyntaxBlitz氏は「1年前のアプリ公開直後からあったリンクで、なぜか唐突に削除された」と報告しています。 Remove all direct links to languagetransfer.org by SyntaxBlitz · Pull Request #44 · language-transfer/lt-app · GitHub https://github.com/language-transfer/lt-app/pull/44 Language Transferは以下のようなAndroidアプリ。スペイン語やアラビア語などを音声で学習できる言語学習アプリです。

2021年08月16日 12時00分00秒 in モバイル, ソフトウェア, Posted by log1p_kr

