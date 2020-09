2020年09月07日 23時00分 ネットサービス

Redditはモバイル版ウェブサイトをわざとダメなUIにしてアプリ版のインストール数を増やしている



Redditは、誰でもニュース記事や画像のリンク、テキストなどを投稿したり、その投稿にコメントを付けたりできる英語圏最大のソーシャルブックマークサイトです。Redditは2016年にモバイル向けの専用アプリを公開しましたが、この専用アプリのインストール数を増やすためにわざと「モバイル版のウェブサイトを改悪している」と指摘されています。



Reddit gets its app to 50 million Play Store downloads, mostly by making the mobile web experience miserable

https://www.androidpolice.com/2020/09/02/reddit-gets-its-app-to-50-million-play-store-downloads-mostly-by-making-the-mobile-web-experience-miserable/



Redditがモバイル版ウェブサイトに行っている改悪のひとつが、アプリ版のインストールを促す強制ポップアップです。スマートフォンのブラウザからRedditにアクセスしてみると、ページを読み込んだ直後に以下のようなアプリ版Redditのダウンロードを促すポップアップが現れます。このポップアップは無視することができず、「Open」と「Continue」のいずれかをタップする必要があります。





このポップアップ以外にも、一部のページでは以下のように「このページはアプリ版の方が見やすくなります」というポップアップが出るだけでなく……





2020年2月にはアプリ版を使うかログインしなければ閲覧できないページも登場しました。





Android関連のニュースを扱うAndroidPoliceは、Android版Redditアプリが2016年から2020年という短い期間で5000万インストールに達したのは、モバイル版ウェブサイトを事実上使用不可にしたおかげだと指摘して、公式アプリよりも優れたサードパーティアプリが多数存在すると語りました。