無料でYouTubeを広告や追跡なしで見ることができるオープンソースアプリ「NewPipe」をインストールしてみた

・関連記事

YouTubeが広告を非表示にしてプライバシーを保護するオープンソースの「Invidious」に開発停止とリポジトリの閉鎖を要求 - GIGAZINE



YouTubeから動画をダウンロード可能なオープンソースツール「youtube-dl」はどのように開発が始まったのか? - GIGAZINE



ストリーミングサイトをセルフホストしてYouTube・Twitter・Twitchなどにも配信できるオープンソースアプリ「Restreamer」を使ってみた - GIGAZINE



YouTube動画を保存して検索可能な個人的アーカイブをセルフホストで構築できる「Tube Archivist」 - GIGAZINE



「GitHubに削除されたYouTube動画ダウンローダーは著作権侵害用ツールではない」とオープンソース団体やジャーナリストが反発 - GIGAZINE

2024年01月05日 07時00分00秒 in レビュー, ソフトウェア, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.